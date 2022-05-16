Что известно об адских выходных

Российские солдаты ежедневно штурмуют города и села Горной общины. Глава Луганской ОВА назвал последние выходные "адскими" для местных жителей.

Важно В Луганской области оккупанты забирают землю и имущество людей в колхозы, за отказ – расстрел, – ОВА

Оккупанты пытаются прорваться:

в Тошковке,

Катериновке,

Золотом.

Вся община страдает от артиллерийских обстрелов. Массовые разрушения жилого сектора, коммуникации отсутствуют,

– рассказал чиновник.

От российских обстрелов погиб один человек, еще 9 – пострадали. Всех пострадавших эвакуировали в безопасные места. Также им была оказана медицинская помощь.

16 мая из Горной общины вывезли 7 человек, двое из них получили ранения. Эвакуация продлится и завтра, 17 мая. Власти призывают население уехать и не оставаться под постоянными обстрелами.

"Бои не прекращаются. Настойчиво прошу, кто остался – находитесь в укрытиях", – подчеркнул Гайдай.

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Сколько территории Луганской области контролирует Украина

По словам главы Луганской ОВА, только 10% территории области находятся под контролем украинского правительства. Это Лисичанск и Северодонецк, а также села и городки общин, окрестности Рубежного, Горная община, территория вдоль дороги Лисичанск-Бахмут до границы с Донецкой областью. Остальное, к сожалению, захватили российские оккупанты.

Отметим, что с 2014 года враг контролировал всего 30% территории Луганщины. Гайдай считает, что Вооруженные Силы Украины выбрали правильную стратегию, потому что они отступили, чтобы не растягивать линию фронта.

Самым опасным направлением в регионе является Северодонецкий. В селах возле города продолжаются жестокие бои. В то же время глава ОВА подчеркнул, что Северодонецк надежно защищен. Большое количество российских оккупантов и техники не завоюют украинский город.

Обратите внимание! За сутки 15 мая захватчики атаковали на Востоке 38 населенных пунктов. Разрушениям подверглись жилые дома, гражданская инфраструктура, школы и мечеть. В общей сложности под удар попали 77 объектов, из которых более 60 – жилые дома.

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