Що відомо про пекельні вихідні
Російські солдати щодня штурмують міста та селища Гірської громади. Голова Луганської ОВА назвав останні вихідні "пекельними" для місцевих мешканців.
Важливо На Луганщині окупанти забирають землю і майно людей у колгоспи, за відмову – розстріл, – ОВА
Окупанти намагаються прорватися:
- у Тошківці,
- Катеринівці,
- Золотому.
Уся громада потерпає від артилерійських обстрілів. Масові руйнації житлового сектору, комунікації відсутні,
– розповів чиновник.
Від російських обстрілів загинула одна людина, ще 9 – постраждали. Усіх потерпілих евакуювали у безпечні місця. Також їм надали медичну допомогу.
16 травня з Гірської громади вивезли 7 людей, двоє з них мають поранення. Евакуація продовжиться й завтра, 17 травня. Влада закликає населення виїхати та не залишатися під постійними обстрілами.
"Бої не припиняються. Наполегливо прошу, хто залишився, – перебувайте в укриттях", – наголосив Гайдай.
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Скільки території Луганщини контролює Україна
За словами голови Луганської ОВА, лише 10% території області перебувають під контролем українського уряду. Це Лисичанськ та Сєвєродонецьк, а також села та містечка громад, околиці Рубіжного, Гірська громада, територія вздовж дороги Лисичанськ-Бахмут до кордону з Донеччиною. Решту, на жаль, захопили російські окупанти.
Зауважимо, що з 2014 року ворог контролював лише 30% території Луганщини. Гайдай вважає, що Збройні Сили України обрали правильну стратегію, адже вони відступили, щоб не розтягувати лінію фронту.
Найнебезпечнішим напрямком в регіоні є Сєвєродонецький. У селах поблизу міста тривають жорстокі бої. Водночас голова ОВА наголосив, що Сєвєродонецьк надійно захищений. Велика кількість російських окупантів та техніки не завоюють українське місто.
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