Город, где каждый дом – "нацист": оккупанты беспощадно уничтожают дома в Мариуполе

Российские оккупанты продолжают цинично обстреливать украинский Мариуполь. Они без разбора стреляют по жилым домам.

Соответствующее видео обнародовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Оккупанты сами показывают, что буквально разрушают город. Это ролик от одного из пропагандистских российских каналов.

Важно Мариуполь должен держаться как можно дольше – так будет больше шансов его спасти, – Арестович

"Зачистка" от захватчиков

По его словам, так российские военные зачищают Мариуполь: они просто обстреливают жилые здания из танков. Кажется, что для них каждый дом – это "нацист".

Так выглядит "зачистка" от оккупантов. Без комментариев. Мариуполь. Город, где каждый дом – "нацист", – написал Петр Андрющенко.

Как оккупанты обстреливают дома в Мариуполе: смотрите видео

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что военные активно контактируют с защитниками Мариуполя и делают все возможное и невозможное для победы.

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