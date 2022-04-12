Город никто сдавать не собирается, – защитники обратились из заблокированного Мариуполя

Один из бойцов КОРД, который защищает Мариуполь, записал видеообращение к украинцам. Боец подчеркнул, что город никто сдавать не будет

Воин заявил, что все защитники Мариполя остаются в городе. Это, в частности, Азов, КОРД, СБУ, силы ООС, морская пехота и другие подразделения.

Заметьте В Мариуполе морпехи смогли выйти из окружения и соединиться с "Азовом", – СМИ

Россияне уничтожают мирное население

Украинский защитник подчеркнул, что россияне не могут победить наших воинов, поэтому уничтожают мирное население, устроив геноцид. Однако наши защитники продолжают давать мощный отпор.

Мы здесь, мы сражаемся, мы бьемся. Мы бесстрашные, мы мужественные и сильные,

– подчеркнул воин.

Защитник обратился ко всем с призывом сделать все, чтобы поскорее покончить с "русским миром".

Обращение защитника Мариуполя: смотрите видео

Интересно – обращение "Азова" к миру: смотрите видео