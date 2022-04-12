Воїн заявив, що усі захисники Маріполя залишаються у місті. Це, зокрема, "Азов", КОРД, СБУ, сили ООС, морська піхота та інші підрозділи.

Зауважте У Маріуполі морпіхи змогли вийти з оточення та з'єднатися з "Азовом", – ЗМІ

Росіяни знищують мирне населення

Український захисник наголосив, що росіяни не можуть перемогти наших воїнів, тому знищують мирне населення, влаштувавши геноцид. Однак наші захисники продовжують давати потужну відсіч.

Ми тут, ми боремося, ми б'ємося. Ми безстрашні, ми мужні і сильні,

– наголосив воїн.

Захисник звернувся до всіх із закликом зробити усе, щоб чимшвидше покінчити з "русскім міром".

Звернення захисника Маріуполя: дивіться відео

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