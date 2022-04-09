"Город опустел": что происходит в Краматорске после жестокого обстрела

Оккупанты 8 апреля ударили "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находились тысячи украинцев, ожидавших эвакуации. После этого жестокого обстрела город совсем опустел.

Об этом в эфире 24 канала рассказала корреспондентка, находящаяся в Краматорске.

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Какова ситуация в Краматорске

По словам журналистки, даже после уборки коммунальщиков на территории вокзала до сих пор есть остатки крови.

Больше щемит то, что находят детские игрушки, пропитанные кровью. Это самое страшное,

– рассказала корреспондентка.

В результате ракетного удара по Краматорску погибли 52 человека , пятеро из которых – дети. Еще более 100 человек получили ранения.

Как рассказала журналистка, еще до ракетного удара была информация, что в Донецкой области может быть обострена ситуация из-за действий российских оккупантов. Люди начали постепенно покидать свои населенные пункты, чтобы дать возможность украинским военным защищать эти территории.

"Сейчас город как оцепенел. Там уже до этого было меньше людей на улицах, а сейчас город совсем опустел. Магазины большие уже тоже начали закрывать", – добавила журналистка.

Корреспондентка рассказала о ситуации в Краматорске: смотрите видео