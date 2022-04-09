Про це в ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка, який перебуває у Краматорську.

До теми Україна добре знає, коли, звідки та як випустили ракети по Краматорську, – Подоляк

Якою є ситуація у Краматорську

За словами журналістки, навіть після прибирання комунальників, на території вокзалу досі є залишки крові.

Найбільше щемить те, що знаходять дитячі іграшки, просякнуті кров'ю. Це найстрашніше,

– розповіла кореспондентка.

Зверніть увагу! Внаслідок ракетного удару по Краматорську загинули 52 особи, п'ятеро з яких – діти. Ще понад 100 людей отримали поранення.

Як розповіла журналістка, ще до ракетного удару була інформація, що на Донеччині може бути загострена ситуація через дії російських окупантів. Тож люди почали поступово покидати свої населені пункти, аби дати можливість українським військовим захищати ці території.

"Зараз місто як заціпеніло. Там вже й до цього було менше людей на вулицях, а зараз місто зовсім спорожніло. Крамниці великі вже теж почали зачиняти", – додала журналістка.

Кореспондентка розповіла про ситуацію у Краматорську: дивіться відео