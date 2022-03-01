Город под обстрелами, но я буду защищать его, – мэр Херсона

Мэр Херсона Колыхаев Игорь сообщает, что город находится под обстрелом – горят жилые дома и городские объекты.

Несмотря на это городские власти пытаются координировать работу городских служб. Власти призывают помочь им и соблюдать основные правила безопасности.

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Обращение Игоря Колыхаева

Горят жилые дома и городские объекты. Мы пытаемся координировать работу городских служб, но, признаюсь, это сейчас очень сложно!

Мы с вами – НЕ солдаты, мы – мирное население. Я на своем рабочем месте и моя задача сейчас тушить пожары, охранять украинский флаг над городом, сохранить ваши жизни и максимально быстро ликвидировать последствия обстрелов города. Город должен жить вопреки всему!

Помогите мне! Не ходите по улицам, берегите себя – это все, о чем я прошу!

Мы не военные! Но я буду удерживать город и его жизнедеятельность столько, сколько смогу.

Если меня услышат солдаты России и их руководство. Я прошу: уходите из нашего города, прекратите обстрел мирного населения. Вы уже взяли все, что хотели. В том числе и человеческие жизни. Бог вам судья и идите в сторону российского корабля.

Херсон был и останется украинским городом!

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