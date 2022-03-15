Город привыкает к обстрелам оккупантов: Ким рассказал о суровых николаевцах

Жители Николаева настолько суровые, что когда ночью были обстрелы, то по номеру 101 звонков от горожан не было.

Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Он сообщил, что обстрелы ночью были, на данный момент выясняется информация о том, что именно пострадало. Но в ГСЧС области ему сообщили, что никто даже не звонил по телефону на горячую линию, когда происходили обстрелы.

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Ким сказал, что Николаев начинает привыкать к обстрелам и звукам взрывов.

Все спокойны. Но это не касается авиаударов по селам и ОТО, потому что там ситуация более сложная,

– объяснил он.

Ким анонсировал, что уже есть идеи по усилению укрепления города, но необходимо их изучить с технической стороны и координировать вопросы с военными и инженерами.

"Даже если мы нападаем, всегда нужно думать о защите", – сказал глава Николаевской ОВА.