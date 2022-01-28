В городах Украины огромные очереди на ПЦР-тестирование: фото

В регионах, где растет заболеваемость коронавирусом, все больше людей нуждаются в ПЦР-тестировании. Чтобы пройти диагностику, им приходится становиться в живые очереди.

За последнюю неделю в крупных городах страны резко возросло количество пациентов, которых семейные врачи направляют на ПЦР-тестирование.

К теме Что делать, если получили положительный ПЦР-тест на COVID-19: алгоритм действий от Минздрава

Ивано-Франковск

В последнюю неделю перед пунктами забора биоматериала для ПЦР-исследования на коронавирус во франковских поликлиниках ежедневно образовываются значительные очереди. Люди стараются соблюдать социальную дистанцию, но некоторым приходится стоять часами.

Очереди на ПЦР в Ивано-Франковске / Фото Galka

Очереди на ПЦР в Ивано-Франковске / Фото Galka

Львов

Во Львове аналогичная ситуация. В частности, 26 января возле поликлиники на улице Химической собралось более сотни человек, которые получили направление от семейного врача.

Каждый день мы берем до 160-170 мазков на ПЦР-исследование. Раньше мы в среднем, допустим, месяц октябрь, ноябрь, декабрь, принимали 30-40 тестов. Из них мы выявляли 7 – 8 положительных ПЦР. Теперь, когда мы берем 160 – 170, то в зависимости в какие дни – приходит и до 70% положительных, и 50% положительных,

– рассказала заведующая поликлиникой 1-й городской больницы 1 ТМО Львова Любомира Луцевич.

Очереди на ПЦР во Львове / Фото Суспільн​е

Очереди на ПЦР во Львове / Фото Суспільн​е

Винница

Последнюю неделю в Виннице также начала расти заболеваемость коронавирусом . Под Центром первичной медико-санитарной помощи №2 люди стоят на улице час-полтора, чтобы сделать ПЦР-тест. За день в заведении отбирают около 300 – 400 образцов. Всего ежедневно в городе делают более 3 тысяч ПЦР-тестирований.

На территории Винницкой области продолжается очередной рост коронавирусной инфекции. За вчерашний день было протестировано 3 186 образцов, соответственно обнаружен и подтвержден коронавирус у 1 512 человек. Большинство из них находятся на амбулаторном лечении под наблюдением медицинских работников учреждений здравоохранения,

– рассказал заведующий отделом ГУ "Винницкий областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" Степан Томин.

Очереди на ПЦР в Виннице / Фото Суспільне

Ровно

Ровно, которое недавно перешло в красную зону карантина, не исключение – в городе образовываются длинные очереди перед пунктами ПЦР-тестирования. Фото было опубликовано в местном инстаграм-сообществе. Люди стараются четко соблюдать социальную дистанцию.

Очереди на ПЦР в Ровно / Фото Rivne_1283

Очереди на ПЦР в Ровно / Фото Rivne_1283

Луцк

За последнюю неделю количество людей, направляемых на ПЦР-тест в Луцке, выросло в десять раз. Людям приходится стоять по несколько часов, многие с температурой. Не все пациенты помещаются в здании, поэтому кому-то приходится стоять на улице. Из-за наплыва пациентов, которых нужно тестировать, сейчас анализы берут не двое, а четверо медработников.

Начиная с 14 января было 60-70 человек, вчера (24 января – ред.) было 155 обследований, сегодня – 315. Мы понимаем, что завтра может быть еще больше, потому что заболеваемость растет,

– рассказала заведующая отделением Людмила Пилькевич.

Очереди на ПЦР в Луцке / Фото Суспільне

Как получить направление на бесплатный ПЦР-тест

в Украине началась новая волна COVID-19. В местах скопления людей надевайте маску и соблюдайте социальную дистанцию. По прогнозам Минздрава , страна приближается к пиковым показателям – 40 – 60 новых больных в сутки.

Источник: Центр общественного здоровья