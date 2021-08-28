Забег под названием "Уважаю воинов, бегу за Героев Украины" прошел 28 августа в крупнейших украинских городах.
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В Киеве бежали от Крещатика
В столице забег начался в 9:45 от Аллеи Героев Небесной Сотни до НСК "Олимпийский" и обратно. К акции присоединились более 100 человек. На одном из видео видно, как люди восхищаются одним из участников, который бежал по центру Киева с протезом на левой ноге.
"Уважаю воинов, бегу за Героев Украины" в Киеве: невероятное видео
Акция прошла почти во всех областях Украины
В Днепре, Харькове и Запорожье количество участников забега было почти одинаковым – около 100 человек.
Активисты в Днепре бежали в футболках, на которых были написаны имена погибших украинских воинов.
Забег в Днепре / Фото "Общественное"
В Запорожье также бежали с именами Героев Украины. А на финише каждый участник акции получил медаль за участие. Акцию в городе провели второй раз.
Так проходила акция в Запорожье / Фото "Радио Свобода"
В Харькове, в отличие от Киева, Днепра и Запорожья, дистанция забега составляла не 2,5 и 10 километров, а 800 метров. Однако это никак не меняет того факта, что более 100 харьковчан присоединились к всеукраинской акции.
В Харькове бежали 800 метров / Фото "Общественное"
Довольно популярной акция стала в Луцке. Там на забег "Уважаю воинов, бегу за Героев Украины" зарегистрировались 324 человека.
В Луцке участие в мероприятии приняли более 300 человек / Фото "Волынские новости"
Более 200 присоединились к забегу в Тернополе. Один из участников – ветеран АТО Николай Казюк бежал в память о 17 погибших на войне братьях.
Участники забега в Тернополе / Фото "Укринформа"
Почти 500 участников собрала акция на Луганщине. Там забег проходил в двух городах – Северодонецке и Сватово.
Акция на Луганщине собрала почти 500 человек / Фото "Общественное"
В Одессе такой забег состоялся впервые и собрал около 200 человек. Участники пробежали 3 километра вокруг парка Областного совета.
"Уважаю воинов, бегу за Героев Украины" в Одессе: смотрите видео
В Ивано-Франковске по разным оценкам на акцию пришли от 200 до 300 человек. Всем участникам выдали футболки с именами павших на войне солдат. Марафон стартовал после минуты молчания.
В Ивано-Франковске участникам выдали футболки / Фото Galka.info
Где еще прошла акция
- Во Львове к забегу присоединились около 200 человек. Примерно такое же количество собрали Черкассы. В Ровно участников было несколько меньше – 150.
- В Кропивницком к забегу присоединились около 300 человек.
- В житомирском забеге участие приняли только 9 человек.