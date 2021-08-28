Забег под названием "Уважаю воинов, бегу за Героев Украины" прошел 28 августа в крупнейших украинских городах.

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В Киеве бежали от Крещатика

В столице забег начался в 9:45 от Аллеи Героев Небесной Сотни до НСК "Олимпийский" и обратно. К акции присоединились более 100 человек. На одном из видео видно, как люди восхищаются одним из участников, который бежал по центру Киева с протезом на левой ноге.

"Уважаю воинов, бегу за Героев Украины" в Киеве: невероятное видео

Акция прошла почти во всех областях Украины

В Днепре, Харькове и Запорожье количество участников забега было почти одинаковым – около 100 человек.

Активисты в Днепре бежали в футболках, на которых были написаны имена погибших украинских воинов.



Забег в Днепре / Фото "Общественное"

В Запорожье также бежали с именами Героев Украины. А на финише каждый участник акции получил медаль за участие. Акцию в городе провели второй раз.



Так проходила акция в Запорожье / Фото "Радио Свобода"

В Харькове, в отличие от Киева, Днепра и Запорожья, дистанция забега составляла не 2,5 и 10 километров, а 800 метров. Однако это никак не меняет того факта, что более 100 харьковчан присоединились к всеукраинской акции.



В Харькове бежали 800 метров / Фото "Общественное"

Довольно популярной акция стала в Луцке. Там на забег "Уважаю воинов, бегу за Героев Украины" зарегистрировались 324 человека.



В Луцке участие в мероприятии приняли более 300 человек / Фото "Волынские новости"

Более 200 присоединились к забегу в Тернополе. Один из участников – ветеран АТО Николай Казюк бежал в память о 17 погибших на войне братьях.



Участники забега в Тернополе / Фото "Укринформа"

Почти 500 участников собрала акция на Луганщине. Там забег проходил в двух городах – Северодонецке и Сватово.



Акция на Луганщине собрала почти 500 человек / Фото "Общественное"

В Одессе такой забег состоялся впервые и собрал около 200 человек. Участники пробежали 3 километра вокруг парка Областного совета.

"Уважаю воинов, бегу за Героев Украины" в Одессе: смотрите видео

В Ивано-Франковске по разным оценкам на акцию пришли от 200 до 300 человек. Всем участникам выдали футболки с именами павших на войне солдат. Марафон стартовал после минуты молчания.

В Ивано-Франковске участникам выдали футболки / Фото Galka.info

Где еще прошла акция

Во Львове к забегу присоединились около 200 человек. Примерно такое же количество собрали Черкассы . В Ровно участников было несколько меньше – 150.

к забегу присоединились около 200 человек. Примерно такое же количество собрали . В участников было несколько меньше – 150. В Кропивницком к забегу присоединились около 300 человек.

к забегу присоединились около 300 человек. В житомирском забеге участие приняли только 9 человек.