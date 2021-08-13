Потому что устали: в городке в Польше все полицейские ушли на больничный

В польском городе Камень-Поморский все полицейские одновременно ушли на больничный. Местные правоохранители утверждают, что это не забастовка. Причиной массовых больничных стало переутомление.

Правоохранители рассказали, что сейчас в городе недостаточно укомплектованы участки. Кадров не хватает, поэтому полицейские не смогли летом пойти в отпуск.

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Из-за этого стражи закона почувствовали переутомление. Это препятствовало правоохранителям выполнять свои обязанности.

В местной полиции уже рассказали: если ситуацию с кадрами не стабилизируют, такие инциденты могут стать регулярными.

Кроме того, похожую ситуацию зафиксировали в городе Щецине. В частности, там на полицейском участке в Щецин-Дабе 100% полицейских попали на больничный, а на участке Щецин-Небучево – 70%.

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