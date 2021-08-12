Городского главу Бурыни хотят лишить должности

В Бурыни Сумской области снова горячо. Возле горсовета находится сотня людей, пришедших на сессию, которую собрали оппозиционные депутаты. При этом других избранников на заседание решили не допускать, утверждают депутаты горсовета.

"Сегодня узнала, что происходит здесь заседание сессии, и происходит незаконно. Но сегодня я не смогла зайти в сессионный зал, потому что полиция стала спереди и меня сюда не пропустила", – сказала депутат Бурынского городского совета Наталья Ильченко.

Городской глава Виктор Ладуха отметил, что в Бурыне продолжается мятеж. На прошлой неделе оппозиционные депутаты избрали нового секретаря горсовета, а теперь хотят проголосовать за новых заместителей мэра.

Эти вещи творит нардеп Гузенко, он прикрывает всех, а также "смотрящие", которые есть здесь на Бурынщине. То, что происходило при Януковиче, это еще были цветочки. Но я легитимный мэр, я принял присягу и меня уволить можно только согласно 79-й статье. Точка,

– пояснил городской глава Бурыни Виктор Ладуха.

Оппозиции все-таки удалось назначить заместителя Ладухе. Им стал его основной конкурент на прошлых выборах – Иван Рябоконь.

Именно после иска оппонента Второй харьковский апелляционный суд отменил постановление о регистрации Ладухи городским главой, аж через 8 месяцев после выборов, уверенный действующий городской глава. Эксперты предупреждают, что ситуация в Бурыни с отменой результатов выборов может стать опасным прецедентом для Украины и навредить национальной безопасности.