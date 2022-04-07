Городской голова Днепра рекомендовал людям эвакуироваться из города

Городской голова Днепра Борис Филатов рекомендовал жителям города, которые выехали за его пределы пока не возвращаться.

Мэр Днепра рекомендовал людям, которые могут эвакуироваться на Запад страны или за границу, сделать это.

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Это касается людей, не вовлеченных в критическую инфраструктуру города.

Почему днепрян просят эвакуироваться

В городе может ухудшиться ситуация из-за обострений на Донбассе, которые ожидаются в ближайшее время. Всех переселенцев также просят не задерживаться в Днепре и ехать дальше.

Мы рекомендуем всем переселенцам не задерживаться в Днепре, а ехать дальше. А тем, кто думает, возвращаться ли, все же пересидеть в безопасности. В ближайшее время ожидается обострение ситуации на Донецком направлении, поэтому я рекомендую по возможности и если вы не задействованы в критической инфраструктуре, эвакуироваться,

– рассказал Борис Филатов.

Коммунальные предприятия и больницы Днепра работают в штатном режиме. В городе есть запас лекарства на несколько месяцев, а вскоре поступит партия медикаментов из Израиля.

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