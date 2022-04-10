На городском пляже в Чернигове ГСЧС достала 6 ракет из "Урагана", – красноречивое видео

В освобожденном Чернигове изъяли 6 ракет из реактивной системы залпового огня "Ураган". В ГСЧС рассказали о ситуации с зачисткой области.

Пиротехники ГСЧС обнаружили эти ракеты на местном пляже "Золотой берег". Часть из них была в воде, другие нашли непосредственно на территории пляжа.

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В Чернигове обнаружили 6 ракет

Спасатели начали работы по проверке берега реки и пляжа еще в субботу 9 апреля. Сообщают, что остатки ракет достали только сегодня.

Видео с зачистки Чернигова

Еще одну ракету обнаружили в лесу, который расположен возле городского парка культуры и отдыха. В ГСЧС добавили, что работы по очистке территорий города и области от боеприпасов продолжаются.

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