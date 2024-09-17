Торговцы на рынке "Ирпень" могут потерять вложения: горсовет готовится к сносу самостроя

Предприниматели, которые вкладывались в ведение торговли в новых рядах рынка "Ирпень", могут потерять свои средства. Как заявили в юридическом отделе Ирпенского городского совета, рынок строится на земле, целевое назначение которой было изменено незаконно.

Предприниматели, которые вкладывались в ведение торговли в новопостроенных рядах рынка "Ирпень" бизнесмена Владимира Спивака, могут потерять свои средства. Это следует из ситуации с расследованием уголовного производства в отношении земельных участков, на которых построены торговые ряды, а также комментарий юридического отдела Ирпенского городского совета, в котором заявляют о том, что построенное является самовольным строительством.

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"Бучанской окружной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, сведения о котором внесены по заявлению городского головы Маркушина А.Г. в Единый реестр досудебных расследований по №42024112320000053 от 03.07.2024 года по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 358 УК Украины (Подделка документов или использование поддельных документов, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц).... решений Ирпенского городского совета об изменении целевого назначения земельных участков личного крестьянского хозяйства на виды и категории целевого назначения для их использования в коммерческих целях, без уплаты в бюджет потерь сельскохозяйственного производства", – говорится в комментарии юридического отдела Ирпенского городского совета.

Чиновники отмечают, что фигурантами уголовного дела являются люди, связанные с бывшим городским головой Ирпеня Владимиром Карплюком – его бизнес-партнер Владимир Спивак (владелец рынка "Ирпень"), Владимир Кравчук (племянник Карплюка) и Наталья Бойчук, которая упоминается в СМИ как гражданская жена Карплюка.

В юротделе отмечают, что строительство торговых рядов является самовольным в соответствии со ст. 376 Гражданского кодекса Украины, поскольку оно находится на земельных участках, которые предназначены для личного сельского хозяйства.

Сейчас Ирпенским городским советом устанавливается законность приобретения данных земельных участков в собственность и прорабатывается механизм защиты интересов территориальной общины от осуществления самовольного строительства на земельных участках, предназначенных для ведения личного крестьянского хозяйства,

– говорится в комментарии юротдела Ирпенского городского совета.

Напомним, в июле Хозяйственный суд Киевской области остановил строительство жилого комплекса River Port в Ирпене, застройщиками которого являются Владимир Карплюк и Владимир Спивак. В Ирпенском городском совете утверждают, что земельный участок общины, который стоит около 2 миллионов долларов, был самовольно захвачен застройщиками без проведения земельных торгов.