Підприємці, які вкладалися у ведення торгівлі у новозбудованих рядах ринку "Ірпінь" бізнесмена Володимира Співака, можуть втратити свої кошти. Це випливає із ситуації із розслідуванням кримінального провадження щодо земельних ділянок, на яких побудовані торговельні ряди, а також коментаря юридичного відділу Ірпінської міської ради, в якому заявляють про те, що збудоване є самочинним будівництвом.

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"Бучанською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено за заявою міського голови Маркушина О.Г. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024112320000053 від 03.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України (Підроблення документів чи використання підроблених документів, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб)... рішень Ірпінської міської ради про зміну цільового призначення земельних ділянок особистого селянського господарства на види і категорії цільового призначення для їх використання в комерційних цілях, без сплати до бюджету втрат сільськогосподарського виробництва", – йдеться у коментарі юридичного відділу Ірпінської міської ради.

Чиновники зазначають, що фігурантами кримінальної справи є люди, пов’язані із колишнім міським головою Ірпеня Володимиром Карплюком – його бізнес-партнер Володимир Співак (власник ринку "Ірпінь"), Володимир Кравчук (племінник Карплюка) та Наталія Бойчук, яка згадується у ЗМІ як цивільна дружина Карплюка.

У юрвідділі зазначають, що будівництво торговельних рядів є самочинним відповідно до ст. 376 Цивільного кодексу України, оскільки воно знаходиться на земельних ділянках, які призначені для особистого сільського господарства.

Наразі Ірпінською міською радою встановлюється законність набуття даних земельних ділянок у власність та опрацьовується механізм захисту інтересів територіальної громади від здійснення самочинного будівництва на земельних ділянках, призначених для ведення особистого селянського господарства,

– йдеться у коментарі юрвідділу Ірпінської міської ради.

Нагадаємо, у липні Господарський суд Київської області зупинив будівництво житлового комплексу River Port в Ірпені, забудовниками якого є Володимир Карплюк та Володимир Співак. В Ірпінській міській раді стверджують, що земельна ділянка громади, яка коштує близько 2 мільйони доларів, була самовільно захоплена забудовниками без проведення земельних торгів.