В горы лучше не идти: в Карпатах прогнозируют сильные снегопады
18 декабря 2021 , 09:54Читати новину українською
Источник:ГСНС
В Карпатах на 18 – 19 декабря прогнозируют сильные снегопады. Из-за этого спасатели объявили значительную снеголавинную опасность 3-го уровня.
День святого Николая в украинских горах будет особенно снежным. Однако местным жителям и туристам стоит быть осторожными.
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Где будет опасно
- В горах Львовской области,
- горах Ивано-Франковской области,
- на высокогорье Закарпатья.
Какой будет погода 18 декабря в Украине
Во всех областях Украины в субботу будет облачно и прохладно. Температура воздуха будет колебаться в пределах -1...+2 градусов. Несколько теплее будет на Закарпатье- + 2...+4 градусов.
Небольшой снег возможен лишь в нескольких регионах: Львовщине, Прикарпатье, Волыни, Житомирщине, Хмельнитчине, Тернопольщине и Ровненщине.
Как спастись во время схода лавины: советы от ГСЧС
- Услышав шум снежной лавины немедленно спрячьтесь за скалу, дерево, лягте на землю, защитите руками голову, прижмите колени к животу, а дышите через одежду.
- Если вас захватила лавина, то выполняйте плавательные движения и держитесь, по возможности, с края лавины, где скорость движения меньше.
- Попробуйте создать пространство вокруг лица и грудной клетки. Когда лавина остановится, это поможет вашему дыханию.
- Не кричите, если вы оказались внутри лавины, ведь снег полностью поглощает звуки. Крик и бессмысленные движения только лишат вас сил, кислорода и тепла.
- Не паникуйте и не позволяйте себе заснуть – помните, что вас ищут и могут спасти в течение некоторого времени.
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