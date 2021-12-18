В горы лучше не идти: в Карпатах прогнозируют сильные снегопады

В Карпатах на 18 – 19 декабря прогнозируют сильные снегопады. Из-за этого спасатели объявили значительную снеголавинную опасность 3-го уровня.

День святого Николая в украинских горах будет особенно снежным. Однако местным жителям и туристам стоит быть осторожными.

Интересно На Прикарпатье зафиксировали землетрясение: снова трясло возле надворной

Где будет опасно

В горах Львовской области,

горах Ивано-Франковской области,

на высокогорье Закарпатья.

Какой будет погода 18 декабря в Украине

Во всех областях Украины в субботу будет облачно и прохладно. Температура воздуха будет колебаться в пределах -1...+2 градусов. Несколько теплее будет на Закарпатье- + 2...+4 градусов.

Небольшой снег возможен лишь в нескольких регионах: Львовщине, Прикарпатье, Волыни, Житомирщине, Хмельнитчине, Тернопольщине и Ровненщине.

Как спастись во время схода лавины: советы от ГСЧС

Услышав шум снежной лавины немедленно спрячьтесь за скалу, дерево, лягте на землю, защитите руками голову, прижмите колени к животу, а дышите через одежду.

Если вас захватила лавина, то выполняйте плавательные движения и держитесь, по возможности, с края лавины, где скорость движения меньше.

Попробуйте создать пространство вокруг лица и грудной клетки. Когда лавина остановится, это поможет вашему дыханию.

Не кричите, если вы оказались внутри лавины, ведь снег полностью поглощает звуки. Крик и бессмысленные движения только лишат вас сил, кислорода и тепла.

Не паникуйте и не позволяйте себе заснуть – помните, что вас ищут и могут спасти в течение некоторого времени.

Это может вас заинтересовать – что делать, если потерялся в зимних горах: смотрите видео