Горы уничтоженной техники: Черниговщина дальше "гостеприимно" принимает российских оккупантов

Минобороны Украины показало, как Черниговщина встречает врагов. Фотографии уничтоженной российской техники демонстрируют, насколько "рады" черниговцы захватчикам.

Министерство обороны показало фотографии разбитой российской техники на территории Черниговской области.

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Украинцы не рады незваным гостям, поэтому ожесточенно обороняются от вражеского нашествия. Как результат – куча металлолома, которая недавно была военной техникой оккупантов.

Уничтоженная российская техника на Черниговщине / Фото Минобороны Украины

Уничтоженная российская техника на Черниговщине / Фото Минобороны Украины

Уничтоженная российская техника на Черниговщине / Фото Минобороны Украины

Уничтоженная российская техника на Черниговщине / Фото Минобороны Украины