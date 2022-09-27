Расходы вырастут вдвое: в Раде заявили о сложности госбюджета на 2023 год

В последние годы госбюджет страны одобряли уже в декабре. Но в этом году война заставила депутатов изменить стратегию – бюджетная процедура будет сокращена, и уже в октябре будет принят бюджет-2023.

Об этом 24 каналу сказала народный депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Роксолана Подласа. Она рассказала, что процедура будет скорая, все фракции согласились, что в этом году нет времени для популизма и нет возможности подавать поправки.

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Когда примут бюджет-2023 и на что пойдет больше расходов

По ее словам, уже на ближайшем заседании Верховной Рады будет голосование госбюджета в первом чтении, поэтому примерно на 3 недели будет голосование во втором чтении.

"Итак, в ноябрь Украина зайдет с новым госбюджетом, а это позволит правительству начинать переговоры с партнерами, чтобы обеспечить поступление достаточного количества кредитных ссуд и грантов", – подчеркнула депутат.

Подласса говорит, что бюджет, представленный министром финансов, очень сложен. "Он, во-первых, очень велик в части расходов, потому что расходы выросли примерно вдвое по сравнению с 2021 годом", – пояснила она.

Если обычные расходы были в один триллион гривен, то в 2023 году мы один триллион будем тратить только на оборону. Это и зарплаты, и выплаты военным, и медицина, и продукты питания, и покупка и модернизация военной техники.

– заявила депутат.

Но, по ее мнению, это все равно очень большая сумма, и Украина за счет налогов и таможенных пошлин может покрывать только эту часть.

"То есть если мы собираем налогов на триллион гривен, то все деньги пойдут на оборону. А остальное – правительство надеется на поддержку доноров и правительств других государств. Речь идет о медицине, образовании, расходах на восстановление и т.д. Они будут финансироваться за счет заимствований, как внутренних, так и внешних", – сказала Подласа.

Кроме заимствований Украина рассчитывает на гранты. Депутат рассказала, что у нас есть пример этого года – около трети поступлений в бюджет приходят из-за границы. "Но это не только кредиты, это могут быть и облигации, и безвозвратная помощь", – добавила она.

Какой долг у Украины

Подласса сообщила, что государственный долг Украины растет. "Мы закончили 2021 год с показателем 50% долга от ВВП, а в 2023 году мы можем достичь 100% ", – сказала она. То есть фактически все, что Украина заработает, она будет вынуждена отдать, но депутат успокоила, что долг возвращается маленькими частями постепенно, а не сразу.

Это сложно, потому что в первую очередь будет повышать наши расходы на обслуживание этого долга в будущих годах, а это будет сдерживать восстановление Украины.

– считает она.

Поэтому правительство будет пытаться увеличивать долю именно безвозвратной помощи, чтобы не влезать в долговую яму.

Подласа рассказала о госбюджете-2023 и инфляции: видео



К слову, правительство прогнозирует, что в среднем на оборону будет тратиться 95 миллиардов гривен ежемесячно в 2023 году, а это значит, что Кабмин ожидает существенного уменьшения интенсивности боевых действий в следующем году.

Важные показатели бюджета:

Доходы бюджета – 1,28 триллиона гривен;

Расходы – 2,57 триллиона гривен;

Ежемесячный дефицит бюджета – 3 миллиарда долларов или 1,29 триллиона гривен в год;

Средняя зарплата – 18 500 гривен;

Среднегодовой курс доллара – 42 гривны;

Рост экономики – 4,6% в реальном выражении и 37% – в номинальном.

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