Про це 24 каналу сказала народна депутатка, заступниця голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Роксолана Підласа. Вона розповіла, що процедура буде швидка, всі фракції погодилися, що цього року немає часу для популізму і немає можливості подавати поправки.

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Коли ухвалять бюджет-2023 та на що піде найбільше видатків

За її словами, вже на найближчому засіданні Верховної Ради буде голосування держбюджету в першому читанні, тому приблизно на 3 тижні жовтня буде голосування в другому читанні.

"Тож, в листопад Україна зайде з новим держбюджетом, а це дозволить уряду розпочинати перемовини з партнерами, щоб забезпечити надходження достатньої кількості кредитних позик та грантів", – наголосила депутатка.

Підласа каже, що бюджет, який представив міністр фінансів, дуже складний. "Він, по-перше, дуже великий в частині видатків, бо видатки зросли приблизно вдвічі, порівняно зі 2021 роком", – пояснила вона.

Якщо звичайні видатки були один трильйон гривень, то в 2023 році ми один трильйон будемо витрачати тільки на оборону. Це і зарплати, і виплати військовим, і медицина, і продукти харчування, і купівля та модернізація військової техніки,

– заявила депутатка.

Але, на її думку, це все одно дуже велика сума, і Україна за рахунок податків і митних зборів може покривати тільки цю частину.

"Тобто якщо ми збираємо податків на трильйон гривень, то всі гроші підуть на оборону. А решта – уряд сподівається на підтримку донорів і урядів інших держав. Йдеться про медицину, освіту, видатки на відновлення тощо. Вони будуть фінансуватися за рахунок запозичень, як внутрішніх, так і зовнішніх", – сказала Підласа.

Крім запозичень, Україна розраховує на гранти. Депутатка розповіла, що в нас є приклад цього року – близько третини надходжень до бюджету приходять з-за кордону. "Але це не лише кредити, це можуть бути і облігації, і безповоротна допомога", – додала вона.

Який борг має Україна

Підласа повідомила, що державний борг України зростає. "Ми закінчили 2021 рік з показником 50% боргу від ВВП, а в 2023 році ми можемо сягнути 100%", – сказала вона. Тобто фактично все, що Україна заробить, вона буде змушена віддати, але депутатка заспокоїла, що борг повертається маленькими частинами поступово, а не все одразу.

Це складно, бо в першу чергу буде підвищувати наші видатки на обслуговування цього боргу в майбутніх роках, а це буде стримувати відновлення України,

– вважає вона.

Тому уряд буде намагатися збільшувати частку саме безповоротної допомоги, щоб не залазити в боргову яму.

Підласа розповіла про держбюджет-2023 року та інфляцію: відео



До слова, уряд прогнозує, що в середньому на оборону витрачатиметься 95 мільярдів гривень щомісяця у 2023 році, а це означає, що Кабмін очікує суттєвого зменшення інтенсивності бойових дій у наступному році.

Важливі показники бюджету:

Доходи бюджету – 1,28 трильйона гривень;

Видатки – 2,57 трильйона гривень;

Щомісячний дефіцит бюджету – 3 мільярди доларів або 1,29 трильйона гривень за рік;

Середня зарплата – 18 500 гривень;

Середньорічний курс долара – 42 гривні;

Зростання економіки – 4,6% в реальному вираженні та 37% у номінальному.

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