Сумма поражает: сколько денег заложили на оборону Украины в бюджете на 2023 год

Денис Шмыгаль рассказал, что в 2023 году более триллиона гривен направят на армию и безопасность Украины. Эту сумму заложили в Госбюджет.

Премьер-министр заявил, что сейчас Кабмин работает над 3 направлениями и финансированием децифита бюджета. Его сумма составляет 38 миллиардов долларов.

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По словам Шмыгаля, в настоящее время продолжаются переговоры с Урсулой фон дер Ляйен – главой Европейской комиссии – по программе макрофинансовой помощи. Ее сумма составляет 18 млрд евро. Кроме того, премьер поделился, что аналогичные суммы планируют привлечь от программ из:

США;

МВФ.

Более 1 триллиона гривен направят на армию и безопасность страны в 2023 году, согласно проекту госбюджета, который мы вчера передали в Верховную Раду. Другие ключевые расходы – это пенсии, медицина и образование,

– заявил Шмигаль.

Кабмин одобрил проект бюджета-2023

Кабмин уже одобрил проект бюджета-2023 до второго чтения. В него заложены следующие суммы:

доходы – 1,3 триллиона гривен;

расходы – 2,6 триллиона гривен.

"Всего ко второму чтению в проекте госбюджета расходная часть выросла на 66,8 миллиарда гривен", – подчеркнул Шмигаль.

Безопасность и оборона – приоритет.