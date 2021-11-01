Госбюджет существенно изменится между первым и вторым чтением, – "слуга народа" Кравчук

Верховная Рада 20 октября одобрила проект Государственного бюджета на 2022 год в первом чтении. Однако ко второму он может претерпеть существенные изменения.

Об этом рассказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире 24 канала. Она выразила надежду, что депутаты из оппозиционных фракций не будут настаивать на всех правках в законопроект, потому что это "парализует" работу Верховной Рады.

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Кравчук отметила, что сейчас они не набирают необходимого количества голосов.

Бюджет будет существенно меняться между первым и вторым чтением,

– заявила нардеп.

Как пояснила Кравчук, это будет происходить потому, что должен быть проголосован ресурсный законопроект. Также нужно принять определенные дополнительные решения, чтобы увеличить ту часть бюджета, которую потом можно потратить на разные отрасли, потому что сейчас это не имеет никакого смысла.

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк 29 октября заявил , что Верховная рада со 2 по 5 ноября продолжит рассматривать поправки в проект бюджета на 2022 год. Их еще осталось примерно 350.

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