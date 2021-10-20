Кроме того, политик также призвал увеличить расходы на образование и медицину. По словам Бакунца, это поручение народных депутатов для правительства ко второму чтению проекта госбюджета.
Интересно Рекордные 86 триллионов гривен: нардепы подали предложения в госбюджет-2022
Потребность увеличить расходы на оборону
По словам Бакунца, в 2021 году Украина выделила недостаточно средств на оборону. Из-за этого уже осенью у Министерства обороны появились задолженности по выплатам военнослужащими.
Мы, народные депутаты, поручаем правительству и профильному министерству, ко второму чтению исправить ситуацию с обороной. То есть предусмотреть увеличение финансирования на оборону, чтобы не было так как в этом году, в третьей декаде уже не хватало средств на еду и на зарплаты для украинских защитников,
– заявил Бакунец.
Также политик призвал Кабмин увеличить на 6 миллиардов гривен расходы на образование для местных бюджетов и дофинансировать экстренную медицинскую помощь.
Задолженность военным: главное
- В сентябре 2021 года уполномоченная по правам человека Людмила Денисова заявила о ряде обращений от военных о задержках с выплатами зарплат.
- Однако нардеп Роман Костенко заявил, что на счетах Минобороны есть 15 миллиардов неиспользованных средств.
- Правительство приняло расходы на оборону в 2022 году. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, на армию направят 5,95% ВВП государства.
- Заместитель министра обороны Александр Носов заявил, что на выплаты военным не хватает 7 миллиардов гривен.
- 14 октября президент Владимир Зеленский поручил правительству погасить задолженность перед защитниками и выплатить им дополнительно премию по случаю Дня защитников и защитниц.