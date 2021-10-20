Крім того, політик також закликав збільшити видатки на освіту та медицину. За словами Бакунця, це доручення народних депутатів для уряду до другого читання проєкту держбюджету.
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Потреба збільшити видатки на оборону
За словами Бакунця, у 2021 році Україна виділила недостатньо коштів на оборону. Через це вже восени в Міністерства оборони з'явилися заборгованості по виплатах військовослужбовцями.
Ми, народні депутати, доручаємо уряду та профільному міністерству, до другого читання виправити ситуацію з обороною. Тобто передбачити збільшення фінансування на оборону, щоб не було так як цього року, в третій декаді вже не вистачало коштів на їжу та на зарплати для українських захисників,
– заявив Бакунець.
Також політик закликав Кабмін збільшити на 6 мільярдів гривень видатки на освіту для місцевих бюджетів та дофінансувати екстрену медичну допомогу.
Заборгованість військовим: головне
- У вересні 2021 року уповноважена з прав людини Людмила Денісова заявила про низку звернень від військових про затримки з виплатами зарплат.
- Однак нардеп Роман Костенко заявив, що на рахунках Міноборони є 15 мільярдів невикористаних коштів.
- Уряд ухвалив видатки на оборону в 2022 році. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, на армію скерують 5,95% ВВП держави.
- Заступник міністра оборони Олександр Носов заявив, що на виплати військовим не вистачає 7 мільярдів гривень.
- 14 жовтня президент Володимир Зеленський доручив уряду погасити заборгованість перед захисниками та виплатити їм додатково премію з нагоди Дня захисників та захисниць.