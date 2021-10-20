Крім того, політик також закликав збільшити видатки на освіту та медицину. За словами Бакунця, це доручення народних депутатів для уряду до другого читання проєкту держбюджету.

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Потреба збільшити видатки на оборону

За словами Бакунця, у 2021 році Україна виділила недостатньо коштів на оборону. Через це вже восени в Міністерства оборони з'явилися заборгованості по виплатах військовослужбовцями.

Ми, народні депутати, доручаємо уряду та профільному міністерству, до другого читання виправити ситуацію з обороною. Тобто передбачити збільшення фінансування на оборону, щоб не було так як цього року, в третій декаді вже не вистачало коштів на їжу та на зарплати для українських захисників,

– заявив Бакунець.

Також політик закликав Кабмін збільшити на 6 мільярдів гривень видатки на освіту для місцевих бюджетів та дофінансувати екстрену медичну допомогу.

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