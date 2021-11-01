Про це розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі 24 каналу. Вона висловила сподівання, що депутати з опозиційних фракцій не наполягатимуть на усіх правках до законопроєкту, бо це "паралізує" роботу Верховної Ради.

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Кравчук зауважила, що наразі вони не набирають необхідної кількості голосів.

Бюджет буде суттєво змінюватися між першим і другим читанням,

– заявила нардепка.

Як пояснила Кравчук, це відбуватиметься тому, що повинен бути проголосований ресурсний законопроєкт. Також потрібно ухвалити певні додаткові рішення, щоб збільшити ту частину бюджету, яку потім можна витратити на різні галузі, бо зараз це не має жодного сенсу.

Зверніть увагу! Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк 29 жовтня заявив, що Верховна рада з 2 по 5 листопада продовжить розглядати поправки до проєкту бюджету на 2022 рік. Їх ще лишилося приблизно 350.

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