США заявили об отмене Панамой платы для судов правительства за прохождение по каналу, но есть нюанс

Госдеп США заявил, что Панама якобы отменила для кораблей американского правительства плату за прохождение по Панамскому каналу. Впоследствии на это появилась реакция панамских властей.

Она говорит, что никаких изменений относительно пересечения канала не было. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Госдеп и Reuters.

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Панама готова обсудить с США транзит кораблей

Свое заявление Госдеп сделал в четверг, 6 февраля.

Правительственные суда США теперь могут проходить по Панамскому каналу без сборов, экономя правительству США миллионы долларов в год,

– сообщили в американском ведомстве.

Однако впоследствии администрация Панамского канала поспешила опровергнуть это заявление.

Там говорят, что не вносили никаких изменений в сборы или прав на пересечение канала.

"С полной ответственностью администрация Панамского канала, как она отметила, готова наладить диалог с соответствующими официальными лицами США относительно транзита кораблей военного времени из этой страны", – добавили в Панаме.

К слову, 1 февраля новый госсек США Марко Рубио встретился с панамским президентом Хосе Раулем Мулино.

Он пожаловался, что "влияние Китая угрожает Панамскому каналу". Однако, Мулино опроверг это и добавил, что обсуждать с Рубио вопрос контроля канала не будет, потому что он принадлежит только Панаме.