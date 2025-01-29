Рубио ослабил приказ о заморозке всей иностранной помощи от США, – CNN

Введенные ограничения привели к остановке десятков программ, которые предусматривали финансирование для ряда сфер от глобального здравоохранения до предоставления убежища в чрезвычайных ситуациях и борьбы с торговлей людьми. Это спровоцировало недовольство ряда чиновников в США и за пределами страны.

На фоне этого государственный секретарь США Марко Рубио во вторник, 28 января, ослабил распоряжение о заморозке всей иностранной поддержки, сделав исключение для "гуманитарной помощи, спасающей жизни". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что известно об ослаблении ограничений

Ранее Марко Рубио издал распоряжение, что замораживает на 90 дней выплаты по большинству имеющихся грантов на иностранную помощь и приостанавливает выделение новых грантов. Сейчас появилась информация об ослаблении соответствующих ограничений.

Они не распространяются на "деятельность, связанную с абортами, конференциями по планированию семьи, гендерными программами или программами идеологии DEl, трансгендерными операциями или другой помощью, не спасающей жизни".

Исполнители существующих программ гуманитарной помощи, спасающих жизни, должны продолжить или возобновить работу, если она была остановлена,

– говорится в документе, о котором упоминает CNN.

В то же время помощь мигрантам и беженцам (MRA) может быть использована только для поддержки деятельности, которая касается гуманитарной помощи, спасающей жизни, а также для "репатриации граждан третьих стран в страну их происхождения или безопасной третьей страны".

Также это касается "основных жизненно важных лекарств, медицинских услуг, пищевых продуктов, жилья и помощи на проживание, а также расходных материалов и разумных административных расходов". Госдеп может согласовать и дополнительные исключения.

Накануне часть представителей гуманитарных организаций сообщила, что они не были официально проинформированы о послаблениях. Точно неизвестно, когда организации смогут возобновить работу и какие именно программы станут исключениями.

Издание отмечает, что Государственный департамент США пока публично не подтвердил информацию об ослаблении директивы.