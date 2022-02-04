Госдеп США подтвердил: Россия готовила фейковое видео как повод для нападения на Украину

В СМИ появилась информация о российском плане нападения на Украину, поводом к которому станет фейковое видео с жертвами среди гражданского населения. Обвинить в этих жертвах Кремль хочет Вооруженные силы Украины.

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки подтвердил это. В частности, его спикер Нед Прайс на ежедневном брифинге 3 февраля заявил, что у американской разведки действительно такая информация есть.

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Россия действительно может готовить фейковое видео как повод для нападения на Украину

Информация о подготовке Кремлем фейкового видео для обвинения ВСУ в смертях гражданских на Донбассе или в близлежащих районах России у американской разведки действительно есть.

Именно так сказал представитель Госдепа США Нед Прайс на брифинге 3 февраля, реагируя на вопрос об сведениях СМИ по поводу этого, которые появились несколькими часами ранее.

Как отметил Прайс, США сейчас говорят об этом публично:

Чтобы мир понимал масштабы дестабилизационных действий России против Украины.

дестабилизационных действий России против Украины. И чтобы Россия передумала реализовать эту "опасную кампанию".

Однако в администрации президента США Джо Байдена уточнили, что не знают наверняка, действительно ли Россия собралась идти по тому сценарию, который опубликовали в СМИ. Знают только, что такой вариант рассматривают.

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. А международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

К слову, глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, как написал "Голос Америки", что верит утверждениям СМИ о подготовке провокации России по отношению к Украине, и считает их доказательством беспрецедентной тайной активности Москвы против Киева.

План России с фейковым видео: сообщения СМИ и реакция Кремля

Американское издание The Washington Post 3 февраля опубликовало острую информацию (со ссылкой на анонимные источники в Белом доме) о новом плане нападения России на Украину, утвержденном в Кремле.

Мол, российские власти собрались создать повод для вторжения с помощью фейкового видео, которое показало бы жертвы среди гражданского населения на Донбассе и, возможно, в России.

Спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ на эту публикацию заявил, что "ранее похожее тоже озвучивали", но ничего подобного не происходило.

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