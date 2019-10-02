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      Госдеп США организовывает "срочный" брифинг по Украине, – СМИ

      11 Читати новину українською
      Госдеп США
      Госдеп США / state.gov

      Генеральный инспектор Государственного департамента США Стив Ссылка планирует провести "срочный брифинг по вопросу Украины" в Конгрессе США.

      Ссылаясь на собственные источники издание ABC сообщило, что Линик планирует проинформировать представителей нескольких комитетов Палаты представителей и Сената о документах, полученных от канцелярии юрисконсульта Госдепа, касающиеся Украины.

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      Пока никаких подробностей будущего брифинге нет. Ожидается, что Линик встретится с представителями Конгресса "в безопасном месте на Капитолийском холме".

      Брифинг может быть связан с недавними разоблачениями, связанными с ролью Государственного департамента в координации взаимодействия между личным адвокатом президента США Руди Джулиани и украинскими чиновниками.

      К слову, председателя комитета Палаты представителей Конгресса США, занимающиеся расследованием в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа, требуют от юриста председателя Америки Руди Джулиани предоставить все документы, связанные с возможным давлением на Украину.

      Кратко о скандале из-за телефонного разговора Трампа и Зеленского

      • Он взорвался из-за доноса американского разведчика (текст – здесь). Так, 25 июля Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
      • К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Гантер Байден. Поэтому расследование дела может негативно повлиять на рейтинги кандидатов.
      • 25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом (текст – здесь). согласно нее, Трамп говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
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      Теги: Дональд Трамп Новости США Новости Украины Новости политики
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