Генеральный инспектор Государственного департамента США Стив Ссылка планирует провести "срочный брифинг по вопросу Украины" в Конгрессе США.

Ссылаясь на собственные источники издание ABC сообщило, что Линик планирует проинформировать представителей нескольких комитетов Палаты представителей и Сената о документах, полученных от канцелярии юрисконсульта Госдепа, касающиеся Украины.

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Пока никаких подробностей будущего брифинге нет. Ожидается, что Линик встретится с представителями Конгресса "в безопасном месте на Капитолийском холме".

Брифинг может быть связан с недавними разоблачениями, связанными с ролью Государственного департамента в координации взаимодействия между личным адвокатом президента США Руди Джулиани и украинскими чиновниками.

К слову, председателя комитета Палаты представителей Конгресса США, занимающиеся расследованием в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа, требуют от юриста председателя Америки Руди Джулиани предоставить все документы, связанные с возможным давлением на Украину.

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