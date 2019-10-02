Держдеп США організовує "терміновий" брифінг щодо України, – ЗМІ

Генеральний інспектор Державного департаменту США Стів Лінк планує провести "терміновий брифінг щодо питання України" в Конгресі США .

Посилаючись на власні джерела видання ABC повідомило, що Лінік планує поінформувати представників кількох комітетів Палати представників та Сенату про документи, отримані від канцелярії юрисконсульта Держдепу, що стосуються України.

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Наразі жодних подробиць майбутнього брифінгу немає. Очікується, що Лінік зустрінеться з представниками Конгресу "в безпечному місці на Капітолійському пагорбі".

Брифінг може бути пов'язаний з нещодавніми викриттями, пов'язаними з роллю Державного департаменту в координації взаємодії між особистим адвокатом президента США Руді Джуліані та українськими посадовцями.

До слова, голови комітету Палати представників Конгресу США, що займаються розслідуванням у рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа, вимагають від юриста голови Америки Руді Джуліані надати всі документи, пов'язані з можливим тиском на Україну.

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