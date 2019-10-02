Держдеп США організовує "терміновий" брифінг щодо України, – ЗМІ
Генеральний інспектор Державного департаменту США Стів Лінк планує провести "терміновий брифінг щодо питання України" в Конгресі США .
Посилаючись на власні джерела видання ABC повідомило, що Лінік планує поінформувати представників кількох комітетів Палати представників та Сенату про документи, отримані від канцелярії юрисконсульта Держдепу, що стосуються України.
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Наразі жодних подробиць майбутнього брифінгу немає. Очікується, що Лінік зустрінеться з представниками Конгресу "в безпечному місці на Капітолійському пагорбі".
Брифінг може бути пов'язаний з нещодавніми викриттями, пов'язаними з роллю Державного департаменту в координації взаємодії між особистим адвокатом президента США Руді Джуліані та українськими посадовцями.
До слова, голови комітету Палати представників Конгресу США, що займаються розслідуванням у рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа, вимагають від юриста голови Америки Руді Джуліані надати всі документи, пов'язані з можливим тиском на Україну.
Коротко про скандал через телефонну розмову Трампа та Зеленського
- Він вибухнув через донос американського розвідника (текст –тут). Так, 25 липня Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
- До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер Байден. Тож розслідування справи може негативно вплинути на рейтинги кандидатів.
- 25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом (текст – тут). відповідно до неї, Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.