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      Держдеп США організовує "терміновий" брифінг щодо України, – ЗМІ

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      Держдеп США
      Держдеп США / state.gov

      Генеральний інспектор Державного департаменту США Стів Лінк планує провести "терміновий брифінг щодо питання України" в Конгресі США .

      Посилаючись на власні джерела видання ABC повідомило, що Лінік планує поінформувати представників кількох комітетів Палати представників та Сенату про документи, отримані від канцелярії юрисконсульта Держдепу, що стосуються України.

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      Наразі жодних подробиць майбутнього брифінгу немає. Очікується, що Лінік зустрінеться з представниками Конгресу "в безпечному місці на Капітолійському пагорбі".

      Брифінг може бути пов'язаний з нещодавніми викриттями, пов'язаними з роллю Державного департаменту в координації взаємодії між особистим адвокатом президента США Руді Джуліані та українськими посадовцями.

      До слова, голови комітету Палати представників Конгресу США, що займаються розслідуванням у рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа, вимагають від юриста голови Америки Руді Джуліані надати всі документи, пов'язані з можливим тиском на Україну.

      Коротко про скандал через телефонну розмову Трампа та Зеленського

      • Він вибухнув через донос американського розвідника (текст –тут). Так, 25 липня Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
      • До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер Байден. Тож розслідування справи може негативно вплинути на рейтинги кандидатів.
      • 25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом (текст – тут). відповідно до неї, Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
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      Теги: Новини України Новини політики Новини США Дональд Трамп
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