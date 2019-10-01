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      Мені нічого не пояснювали, – Зеленський про рішення Трампа надати військову допомогу Україні

      313 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty Images

      На питання журналістів, яка причина того, що Дональд Трамп хоче надати військову допомогу для України, Президент Володимир Зеленський відповів, що йому нічого не пояснювали.

      "Ми не обговорювали це питання. Я сказав, що я дуже хочу підтримувати нашу армію, для мене це дуже важливо. Тому я потужно про це говорив, і не тільки з президентом США", – відповів Зеленський на пресконференції.

      Важливо! Зеленський оголосив про початок розведення військ на Донбасі

      За словами президента, щодо цього питання до нього звертався новий міністр оборони Андрій Загороднюк. "Тому я повинен був це робити. Ось і все", – додав він.

      Що відомо про надання військової допомоги для України від США? Дональд Трамп заблокував військову допомогу Україні у розмірі майже 400 мільйонів доларів. У відповідь на питання журналістів про причини затримки матеріальної допомоги для України, Трамп послався на корупцію в Україні і таким чином хотів спонукати Європу, аби та робила більше для допомоги Києву. Однак, рішення все ж перевести гроші було мотивовано закінченням фінансового року 30 вересня.

      Також відомо, що раніше американський Пентагон схвалив надання Україні військової допомоги у розмірі 250 мільйонів доларів США.

      Військова допомога США для україни
      Військова допомога США для України / інфографіка 24 каналу

      Про стенограму розмови Зеленського з Трампом

      Володимира Зеленського запитали, чи є транскрипція стенограми його розмови з Дональдом Трампом.

      "Є один і той же текст. Я говорив рідною українською мовою, президент Трамп поговорив, на жаль, не українською, а англійською".

      Коротко про скандал через телефонну розмову Трампа та Зеленського

      • Він вибухнув через донос американського розвідника (текст – тут). Так, 25 липня Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
      • До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер Байден. Тож розслідування справи може негативно вплинути на рейтинги кандидатів.
      • 25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом (текст – тут). відповідно до неї, Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.

      Дивіться повне відео з брифінгу президента Зеленського:  

       

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      Про що йдеться у формулі Штайнмаєра та чому про неї згадали
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Дональд Трамп Гроші Новини США
      Джерело: 24 канал
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