Мне ничего не объясняли, – Зеленский о решении Трампа оказать военную помощь Украине

На вопрос журналистов, какова причина того, что Дональд Трамп хочет оказать военную помощь Украине, Президент Владимир Зеленский ответил, что ему ничего не объясняли.

"Мы не обсуждали этот вопрос. Я сказал, что я очень хочу поддерживать нашу армию, для меня это очень важно. Поэтому я мощно об этом говорил, и не только с президентом США", – ответил Зеленский на пресс-конференции.

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По словам президента, по этому вопросу к нему обращался новый министр обороны Андрей Загороднюк. "Поэтому я должен был это делать. Вот и все", – добавил он.

Что известно о предоставлении военной помощи Украине от США? Дональд Трамп заблокировал военную помощь Украине в размере почти 400 миллионов долларов. В ответ на вопрос журналистов о причинах задержки материальной помощи для Украины, Трамп сослался на коррупцию в Украине и таким образом хотел побудить Европу, чтобы та делала больше для помощи Киеву. Однако, решение все же перевести деньги было мотивировано окончанием финансового года 30 сентября.

Также известно, что ранее американский Пентагон одобрил предоставление Украине военной помощи в размере 250 миллионов долларов США.



Военная помощь США Украине/ инфографика 24 канала

О стенограмме разговора Зеленского с Трампом

Владимира Зеленского спросили, есть ли транскрипция стенограммы его разговора с Дональдом Трампом.

"Есть один и тот же текст. Я говорил на родном украинском языке, президент Трамп поговорил, к сожалению, не на украинском, а на английском".

Кратко о скандале из-за телефонного разговора Трампа и Зеленского

Он взорвался из-за доноса американского разведчика (текст – здесь). Так, 25 июля Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.

К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Гантер Байден. Поэтому расследование дела может негативно повлиять на рейтинги кандидатов.

25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом (текст – здесь). согласно нее, Трамп говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

Смотрите полное видео брифинга президента Зеленского: