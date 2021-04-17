В Госдепе США назвали эскалацией запрет въезда их дипломатов в Россию
В Госдепартаменте США отреагировали на запрет Кремля о въезде американских высокопоставленных чиновников. Штаты назвали это эскалацией конфликта.
Источник:CNN
Что заявили в США
Представитель Госдепа сказал, что действия России "вызывают сожаление". В то же время он подчеркнул, что решение США о выпроваживании российских дипломатов соответствовало вредной деятельности Москвы.
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Сообщение российского правительства было эскалационным и вызывающим сожаление. Не в наших интересах попадать в эскалационный цикл, но мы оставляем за собой право реагировать на российскую месть против США,
– заявил представитель ведомства.
Заметим, Россия решила запретить въезд для 6 действующих и бывших чиновников США. Их обвинили в якобы реализации "антироссийского курса". Так, в списке оказались американский генпрокурор, директор Федерального бюро тюрем, министр внутренней безопасности, директор нацразведки и тому подобное.
Отношения США и России: последние новости
- Президент США Джо Байден 15 апреля ввел санкции против России. Согласно им, 10 российских дипломатов отправили в Москву. Американцы заподозрили, что среди миссии есть представители спецслужб.
- В ответ Россия посоветовала послу Штатов и еще 10 дипломатам вернуться домой "для консультаций".
- Байден также объявил чрезвычайную ситуацию в сфере нацбезопасности из-за действий Кремля.
- Заметим, обострение между странами происходит на фоне того, что США поддержали Украину и призвали Россию прекратить агрессивные действия у границы.
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