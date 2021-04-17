В Госдепартаменте США отреагировали на запрет Кремля о въезде американских высокопоставленных чиновников. Штаты назвали это эскалацией конфликта.

Что заявили в США

Представитель Госдепа сказал, что действия России "вызывают сожаление". В то же время он подчеркнул, что решение США о выпроваживании российских дипломатов соответствовало вредной деятельности Москвы.

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Сообщение российского правительства было эскалационным и вызывающим сожаление. Не в наших интересах попадать в эскалационный цикл, но мы оставляем за собой право реагировать на российскую месть против США,

– заявил представитель ведомства.

Заметим, Россия решила запретить въезд для 6 действующих и бывших чиновников США. Их обвинили в якобы реализации "антироссийского курса". Так, в списке оказались американский генпрокурор, директор Федерального бюро тюрем, министр внутренней безопасности, директор нацразведки и тому подобное.

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