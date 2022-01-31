В Госдепе США объяснили, почему не хотят превентивных санкций против России
Источник:CBS
Превентивное введение санкций против России до вторжения в Украину будет менее эффективным. Такое объяснение высказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
На вопрос о том, планирует ли президент США Джо Байден наложить вето на законопроект о санкциях против России, если в нем предусматривают превентивное введение ограничений, она ответила, что сдерживание лучше работает в условиях стратегической неопределенности.
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"Что касается этого пакета санкций, то, знаете, сдерживание лучше работает тогда, когда есть некоторая стратегическая неопределенность относительно того, что конкретно мы собираемся делать", – подчеркнула Нуланд.
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Она объяснила, что санкции США против России предусматривают экономические меры и экспортный контроль.
Если мы санкции раскроем сейчас, тогда Россия сможет начать принимать меры по смягчению последствий, и нам это кажется бессмысленным,
– отметила Нуланд.
Санкции США против России: последние новости
- Глава комитета по международным отношениям сената США демократ Роберт Менендес допустил возможность введения санкций против России до ее вторжения в Украину.
- Некоторые политики США отмечали, что в случае вторжения России в Украину США введут мощные санкции, которые могут разрушить российскую экономику.