В Госдепе США пообещали задокументировать все военные преступления России

В Госдепе США отреагировали на зверства оккупантов в Киевской области. Государственный секретарь Энтони Блинкен назвал фото огромного количества погибших гражданских "ударом под дых".

Блинкен пообещал, что Госдепартамент поможет задокументировать все зверства, совершенные российскими военными против гражданского населения Украины. Это ведь военные преступления.

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Мы работаем над тем, чтобы задокументировать это, чтобы предоставить имеющуюся информацию соответствующим инструкциям и организациям. И за это должна быть ответственность,

– сказал он.

Блинкен призвал не молчать о "жестокости России по отношению к Украине".

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