В Госдепе США рассказали, как Украина и Грузия могут приблизиться к членству в НАТО

Энтони Блинкен заявил, что Украина и Грузия могут продвинуться в вопросе членства в НАТО. Однако, по его словам, для этого есть условия.

Об этом государственный секретарь Соединенных Штатов сообщил 12 декабря в интервью телеканалу NBC.

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Альянс подтвердил в 2008 году, что открыт для Украины и Грузии. Если они продолжат претендовать на членство и будут отвечать требованиям, это приблизит (решение вопроса, – 24 канал),

– сказал дипломат.

Энтони Блинкен также добавил, что США и европейские союзники изучают, что НАТО может сделать, чтобы лучше защитить себя в условиях напряженности вокруг Украины.

Вступление Украины в НАТО: что известно

В 2008 году Украина и Грузия подали заявку на вступление в Североатлантический альянс.

Однако тогда на Бухарестском саммите это стремление зафиксировали лишь как будущую цель.

НАТО признало Украину участником Программы расширенных возможностей в июне 2020 года.

Впрочем, прежде чем вступать в Альянс, Украина должна получить План действий по членству в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что ждет расширения сотрудничества.

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