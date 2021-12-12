В Госдепе США рассказали, как Украина и Грузия могут приблизиться к членству в НАТО
12 декабря 2021 , 18:04Читати новину українською
Источник:NBC
Энтони Блинкен заявил, что Украина и Грузия могут продвинуться в вопросе членства в НАТО. Однако, по его словам, для этого есть условия.
Об этом государственный секретарь Соединенных Штатов сообщил 12 декабря в интервью телеканалу NBC.
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Альянс подтвердил в 2008 году, что открыт для Украины и Грузии. Если они продолжат претендовать на членство и будут отвечать требованиям, это приблизит (решение вопроса, – 24 канал),
– сказал дипломат.
Энтони Блинкен также добавил, что США и европейские союзники изучают, что НАТО может сделать, чтобы лучше защитить себя в условиях напряженности вокруг Украины.Обратите внимание! Йенс Столтенберг заявил, что вступление Украины в НАТО – это не вопрос компромисса с Россией. Это вопрос украинцев и стран Альянса.
Вступление Украины в НАТО: что известно
- В 2008 году Украина и Грузия подали заявку на вступление в Североатлантический альянс.
- Однако тогда на Бухарестском саммите это стремление зафиксировали лишь как будущую цель.
- НАТО признало Украину участником Программы расширенных возможностей в июне 2020 года.
- Впрочем, прежде чем вступать в Альянс, Украина должна получить План действий по членству в НАТО.
- Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что ждет расширения сотрудничества.