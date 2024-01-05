В Госдепе заговорили о "сокращении" финансирования Украины: в МИД объяснили заявление

Накануне представитель Госдепа заявил, что США будут поддерживать военное финансирование нашего государства. Но, возможно, не обязательно на уровне 2022 и 2023 годов. На это уже отреагировали в МИДе.

Представитель украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии отметил, что не стоит слова Мэтью Миллера воспринимать как намерение Соединенных Штатов сократить поддержку нашего государства.

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В США понимают потребности Украины

Во время контактов на всех уровнях США демонстрируют четкое понимание критической необходимости обеспечения нашего государства всей необходимой военной и финансовой помощью, чтобы мы одержали победу,

– отметил Олег Николенко.

Представитель МИД обратил внимание на важный месседж, озвученный Миллером. Последний отметил "трансформации помощи только тогда, когда Украина будет самостоятельно справляться со своими потребностями".

"А пока нам нужна поддержка, очень важно, чтобы Конгресс США как можно быстрее принял решение о дальнейшем финансировании помощи Украине в заявленном объеме. Поддержка Украины – не благотворительность. В первую очередь это – инвестиция в американскую национальную безопасность и защиту мировой демократии", – отметил Николенко.

Что сказал представитель Госдепа

В ходе брифинга 4 января он заверил, что поддержка Украины со стороны США никуда не исчезнет.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько это будет нужно, такова политика Соединенных Штатов. Это не значит, что мы будем поддерживать на том же уровне военное финансирование, что и в 2022 и 2023 годах. Мы не считаем, что в этом есть потребность", – подчеркнул он.

Спикер Госдепа уточнил то, что он сказал. Миллер подчеркнул, что цель США – помочь нашему государству встать на ноги и построить военно-промышленную базу. Чтобы у Украины была возможность самой финансировать, производить и закупать вооружение.

Но мы до этого еще не пришли. Вот почему так важно, чтобы Конгресс принял закон о дополнительном финансировании. Потому что мы еще не на том этапе, когда Украина может защитить себя, опираясь только на собственные силы,

– добавил Миллер.

Обратим внимание, что в США до сих пор не могут прийти к общему знаменателю в вопросе выделения дополнительного финансирования в Украине в размере 61 миллиард долларов.