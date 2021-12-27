В Госдуме России говорят, что Украина хочет "потерять" Донбасс, чтобы вступить в НАТО

В Госдуме России считают, что "раскусили" план Украины по вступлению в НАТО. Мол, для этого Киев хочет избавиться от "мятежного региона", то есть временно оккупированного Донбасса.

"Украина предстанет перед НАТО в роли жертвы"

Киев якобы специально нагнетает атмосферу на Донбассе. Такое циничное заявление в интервью сделал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

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Очень похоже, что украинская власть старательно придумывает "российскую угрозу", чтобы по грузинскому сценарию 2008 года окончательно потерять мятежные регионы,

– сказал Косачев.

Так Украина якобы избавится от "проблемы Донбасса", разделит Россию и Запад, а также предстанет перед НАТО в роли "жертвы агрессии".

"Если разыгрывается именно такой сценарий, то это игра на грани фола, то есть военного конфликта", – пригрозил российский политик.

Россия может напасть на Украину: что известно

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия стянула к нашим границам 122 тысячи своих военных. Однако политик убежден, что Владимиру Путину не удастся уничтожить Украину.

В США заявили, что готовы ввести против Москвы серьезные санкции. Однако их введут только тогда, когда Кремль решится на вторжение в Украину.

В России же цинично говорят, что "никогда первыми не нападают".

Кроме того, Кремль требует, чтобы НАТО отказалось от Украины и забрало свои войска. В противном случае Россия угрожает угрозой войны в Европе.

На фоне возможной эскалации Швеция повысила уровень боеспособности. Страна считает ситуацию крайне серьезной.

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