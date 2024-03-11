В то же время оккупанты пытаются защитить западное побережье Крыма. В частности, Сакский район, Евпаторию, Севастополь. Они пытаются защитить свои корабли, которых сейчас в Черном море фактически нет.
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Хотят признать незаконной передачу Крыма Украине
Пропагандистские СМИ сообщают, что в Госдуме России внесли законопроект, который предусматривает признание незаконным решение советской власти в 1954 году о передаче Крыма Украине.
Российское агентство обнародовало документ на сайте парламента.
Решение о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР, принято в 1954 году нормативно-правовыми актами, не имеющими юридической силы, с нарушением Конституции РСФСР и Конституции СССР, признать незаконным, несоответствующим основополагающим принципам правового государства и международного права,
– говорится в тексте законопроекта №572350-8.
Сообщается, что авторами законопроекта являются депутат Константин Затулин и сенатор Сергей Цеков, которые представляют партию Владимира Путина "Единая Россия".
Буданов объявил подготовку к серьезной операции в Крыму
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Бдуанов прокомментировал значение осуществленных подразделениями военной разведки боевых миссий. В частности, в Черном море и на территории временно оккупированного Крыма.
- По его словам, это все подготовительные мероприятия к серьезной операции в Крыму. Это проверка правильности наших утверждений о путях подхода и отхода оттуда.
- Глава ГУР добавил, что немало людей, которые остались в Крыму, хоть и любят Украину, но считают, что их "предали". Поэтому такие операции – хороший посыл для населения, которое живет в оккупации уже 10 лет.
- Напомним, что недавно, в ночь на 5 марта, спецподразделение ГУР МО "Group 13" атаковало патрульный корабль черноморского флота России "Сергей Котов". Эта миссия состоялась в сотрудничестве с ВМС и при поддержке Минцифры.
- В результате удара морскими дронами Magura V5 российский корабль проекта 22160 получил повреждения кормы, а также правого и левого бортов.
- В ГУР позже уточнили, что огневое поражение "Котова" произошло в территориальных водах Украины, неподалеку Керченского пролива.