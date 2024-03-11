Водночас окупанти намагаються захистити західне узбережжя Криму. Зокрема, Сакський район, Євпаторію, Севастополь. Вони намагаються захистити свої кораблі, яких зараз у Чорному морі фактично немає.
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Хочуть визнати незаконною передачу Криму Україні
Пропагандистські ЗМІ повідомляють, що у Держдумі Росії внесли законопроєкт, який передбачає визнання незаконним рішення радянської влади у 1954 році про передачу Криму Україні.
Російське агентство оприлюднило документ на сайті парламенту.
Рішення про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР, прийняте у 1954 році нормативно-правовими актами, що не мають юридичної сили, з порушенням Конституції РРФСР та Конституції СРСР, визнати незаконним, невідповідним основоположним принципам правової держави та міжнародного права,
– йдеться у тексті законопроєкту №572350-8.
Повідомляється, що авторами законопроєкту є депутат Константін Затулін та сенатор Сєргєй Цеков, які представляють партію Владіміра Путіна "Єдіная Росія".
Буданов оголосив підготовку до серйозної операції в Криму
- Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Бдуанов прокоментував значення здійснених підрозділами воєнної розвідки бойових місій. Зокрема, у Чорному морі й на території тимчасово окупованого Криму.
- За його словами, це все підготовчі заходи до серйозної операції в Криму. Це перевірка правильності наших тверджень про шляхи підходу і відходу звідти.
- Очільник ГУР додав, що чимало людей, які залишилися в Криму, хоч і люблять Україну, але вважають, що їх "зрадили". Тож такі операції – гарний посил для населення, яке живе в окупації вже 10 років.
- Нагадаємо, що нещодавно, у ніч проти 5 березня, спецпідрозділ ГУР МО "Group 13" атакував патрульний корабель чорноморського флоту Росії "Сергій Котов". Ця місія відбулася у співпраці з ВМС та за підтримки Мінцифри.
- Внаслідок удару морськими дронами Magura V5 російський корабель проєкту 22160 зазнав пошкоджень корми, а також правого й лівого бортів.
- У ГУР пізніше уточнили, що вогневе ураження "Котова" відбулося в територіальних водах України, неподалік Керченської протоки.