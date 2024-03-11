Водночас окупанти намагаються захистити західне узбережжя Криму. Зокрема, Сакський район, Євпаторію, Севастополь. Вони намагаються захистити свої кораблі, яких зараз у Чорному морі фактично немає.

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Хочуть визнати незаконною передачу Криму Україні

Пропагандистські ЗМІ повідомляють, що у Держдумі Росії внесли законопроєкт, який передбачає визнання незаконним рішення радянської влади у 1954 році про передачу Криму Україні.

Російське агентство оприлюднило документ на сайті парламенту.

Рішення про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР, прийняте у 1954 році нормативно-правовими актами, що не мають юридичної сили, з порушенням Конституції РРФСР та Конституції СРСР, визнати незаконним, невідповідним основоположним принципам правової держави та міжнародного права,

– йдеться у тексті законопроєкту №572350-8.

Повідомляється, що авторами законопроєкту є депутат Константін Затулін та сенатор Сєргєй Цеков, які представляють партію Владіміра Путіна "Єдіная Росія".

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