Госкомпании сэкономили на электроэнергии более полумиллиарда благодаря балансирующей группе ЭКУ

Государственные компании смогли сэкономить 565 миллионов гривен на купле-продаже электроэнергии. Это стало возможным благодаря использованию дополнительного инструментария в своей работе.

А именно – участия в балансирующей группе, созданной гострейдером АО "Энергетическая компания Украины" (ЭКУ) в ноябре 2022 года, сообщает ее пресс-служба.

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Суть балансирующей группы состоит в том, что незапланированный дефицит электроэнергии одних участников группы компенсируется профицитом других. Таким образом потребители экономят на приобретении срочно нужных объемов электроэнергии, а производители получают более высокую цену за имеющиеся у них излишки производимой электроэнергии.

В балансирующую группу ЭКУ вошли крупные производители и потребители электроэнергии. Это позволило ей за год работы стать второй по размеру на рынке электроэнергии.

Создание первой в Украине государственной балансирующей группы было серьезным вызовом, учитывая войну и ситуацию на рынке. Но через год она стала win-win историей, в которой выиграли все стейкхолдеры. Атомная генерация, производители "зеленой" энергии, потребители получают ощутимый экономический эффект,

– отметил Виталий Бутенко, генеральный директор ЭКУ.

Кроме государственных компаний, к балансирующей группе присоединились крупные производители зеленой генерации. Среди них – иностранные инвесторы в возобновляемую энергетику (ВСЭ) – солнечные и ветровые электростанции.

"Комплексное предложение ЭКУ по балансированию и гарантированному выкупу электроэнергии позволяет нам частично компенсировать потери из-за проблем с долгами за "зеленую" энергию, с которыми сталкиваются многие другие производители в Украине", – резюмировала Ольга Рыбачук, управляющий директор ELEMENTUM ENERGY – крупнейшего иностранного инвестора в ВДЭ в Украине.