А саме – участі в балансуючій групі, створеній держтрейдером АТ "Енергетична компанія України" (ЕКУ) у листопаді 2022 року, повідомляє її пресслужба.

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Суть балансуючої групи полягає в тому, що незапланований дефіцит електроенергії одних учасників групи компенсується профіцитом інших. Таким чином споживачі економлять на придбанні терміново потрібних обсягів електроенергії, а виробники отримують вищу ціну за наявні в них надлишки виробленої електроенергії.

До балансуючої групи ЕКУ увійшли великі виробники і споживачі електроенергії. Це дало їй змогу за рік роботи стати другою за розміром на ринку електроенергії.

Створення першої в Україні державної балансуючої групи було серйозним викликом з огляду на війну і ситуацію на ринку. Та за рік вона стала win-win історією, у якій виграли всі стейкхолдери. Атомна генерація, виробники "зеленої" енергії, споживачі отримують відчутний економічний ефект,

– зазначив Віталій Бутенко, генеральний директор ЕКУ.

Окрім державних компаній, до балансуючої групи долучилися великі виробники зеленої генерації Серед них – іноземні інвестори у відновлювальну енергетику (ВДЕ) – сонячні і вітрові електростанції.

"Комплексна пропозиція ЕКУ з балансування та гарантованого викупу електроенергії дозволяє нам частково компенсувати втрати через проблеми з боргами за "зелену" енергію, з якими стикаються багато інших виробників в Україні", – резюмувала Ольга Рибачук, керуюча директорка ELEMENTUM ENERGY – найбільшого іноземного інвестора у ВДЕ в Україні.