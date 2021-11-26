В госохране назвали провокацией инцидент с журналистами после пресс-марафона Зеленского

После пресс-марафона Владимира Зеленского 26 ноября на выходе из помещения столкнулись журналисты и охрана президента. В УГО назвали этот инцидент провокацией.

В ведомстве сообщили, что конфликтная ситуация возникла во время отъезда главы государства после события.

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Действия представителей СМИ имели откровенные признаки провокативного характера с толкотней, несоблюдением законных требований военнослужащих, ненормативной лексикой и личными оскорблениями,

– говорится в сообщении.

В Управлении государственной охраны отметили, что военнослужащие действовали в соответствии со своими правами и обязанностями, обеспечивая необходимый уровень безопасности президента Украины.

Говорят, что не применяли силу

В УГО убеждают, что не применяли физическую силу к журналистам, и добавили, что основными принципами осуществления госохраны являются законность, непрерывность и уважение граждан.

Хотим отметить, что Управление государственной охраны Украины с большим уважением относится к профессиональной деятельности журналистов, но такие действия и провокационное поведение препятствуют выполнению служебных обязанностей военнослужащих,

– подытожили в ведомстве.

Инцидент произошел 26 ноября после прессмарафона Владимира Зеленского

Толкотня между журналистами и охраной Зеленского: смотрите видео

Текст публикации УГО:

Сегодня во время отъезда Президента Украины с территории Creative State of Arsenal имел место "инцидент" между отдельными журналистами, не попавшими на пресс-марафон, митингующими и военнослужащими УГО Украины, обеспечивающими безопасность Президента. Действия представителей СМИ имели откровенные признаки провокативного характера с толкотней, несоблюдением законных требований военнослужащих, ненормативной лексикой и личными оскорблениями.

Военнослужащие УГО Украины, в свою очередь, действовали в соответствии со своими правами и обязанностями, обеспечивая необходимый уровень безопасности президенту Украины.

Распространенная отдельными СМИ манипулятивная информация о том, что охрана якобы применила физическую силу к журналистам, откровенная ложь и содержит признаки спланированной информационной провокации.

Хотим отметить, что Управление государственной охраны Украины с большим уважением относится к профессиональной деятельности журналистов, но такие действия и провокационное поведение препятствуют выполнению служебных обязанностей военнослужащих УГО, а также унижают их честь и достоинство. Отдельно подчеркиваем, что основными принципами осуществления государственной охраны являются законность, непрерывность, уважение прав, свобод, достоинства человека и гражданина.

Просим СМИ адекватно отнестись к ситуации и не распространять недостоверную информацию.