У відомстві повідомили, що конфліктна ситуація виникла під час від'їзду глави держави з події.

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Дії представників ЗМІ мали відверті ознаки провокативного характеру зі штовханиною, недотриманням законних вимог військовослужбовців, ненормативною лексикою та особистими образами,

– йдеться у повідомленні.

В Управління державної охорони зазначили, що військовослужбовці діяли відповідно до своїх прав та обов'язків, забезпечуючи необхідний рівень безпеки президента України.

Кажуть, що не застосовували силу

В УДО переконують, що не застосовували фізичну силу до журналістів і додали, що основними принципами здійснення держохорони є законність, безперервність і повага до громадян.

Хочемо наголосити, що Управління державної охорони України з великою повагою ставиться до професійної діяльності журналістів, але такі дії та провокативна поведінка перешкоджають виконанню службових обов'язків військовослужбовців,

– підсумували у відомстві.

Зверніть увагу! Інцидент стався 26 листопада після пресмарафону Володимира Зеленського Тиснява між журналістами та охороною Зеленського: дивіться відео

Текст публікації УДО:

Сьогодні під час від'їзду Президента України з території Creative State of Arsenal мав місце "інцидент" між окремими журналістами, які не потрапили на пресмарафон, мітингуючими та військовослужбовцями УДО України, які забезпечували безпеку Президента. Дії представників ЗМІ мали відверті ознаки провокативного характеру зі штовханиною, недотриманням законних вимог військовослужбовців, ненормативною лексикою та особистими образами.

Військовослужбовці УДО України, своєю чергою, діяли відповідно до своїх прав та обов'язків, забезпечуючи необхідний рівень безпеки президентові України.

Поширена окремими ЗМІ маніпулятивна інформація про те, що охорона нібито застосувала фізичну силу до журналістів, є відвертою брехнею та містить ознаки спланованої інформаційної провокації.

Хочемо наголосити, що Управління державної охорони України з великою повагою ставиться до професійної діяльності журналістів, але такі дії та провокативна поведінка перешкоджають виконанню службових обов’язків військовослужбовців УДО України, а також принижують їх честь і гідність. Окремо наголошуємо, що основними принципами здійснення державної охорони є законність, безперервність, повага до прав, свобод, гідності людини та громадянина.

Просимо ЗМІ адекватно поставитись до ситуації та не розповсюджувати недостовірну інформацію.