"Госпереворот": Арахамия заявил, что 1 декабря "все будут блокировать"

Давид Арахамия не исключает вероятность массовых акций возле Верховной Рады 1 декабря. По его словам, есть много заинтересованных лиц в этом.

Может состояться акция с участием разных организаций. Об этом глава фракции "Слуга народа" заявил на брифинге в Раде.

Кстати В регионах предлагают по 1 000 гривен в день за госпереворот, – Корниенко

Политик отметил, что не располагает информацией об оплате за участие в митингах. Ранее об этом говорил вице-спикер Рады Александр Корниенко.

Очень много заинтересованных сторон,

– подчеркнул Арахамия.

Все заблокируют

Арахамия отметил, что в среду должны заблокировать проезды и входы в парламент. Об этом сообщала Служба госохраны.

"Завтра же будут все блокировать.… Будут заблокированы входы, выходы, подъезды и все такое", – сказал политик.

Чиновник предположил, что полиция сделает коридор, чтобы народные депутаты и аккредитованные журналисты могли заходить в зал. Правда, он напомнил – на заседание парламента в среду пригласили и много дипломатов, которым должны обеспечить проезд.

Что известно о вероятном "госперевороте"