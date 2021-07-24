Воина забрали в медучреждение на прошлой неделе. Об этом сообщила Харьковская волонтер Ярина Чаговец, которая представляет благотворительную организацию "Сестра милосердия АТО".

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Как ранили бойца

Защитник прибыл в госпиталь в тяжелом состоянии после обстрела на Луганщине. Кроме него, госпитализировали еще нескольких военных.

Мужчину положили в реанимацию.

Мужчина приходил в себя

На следующее утро военный пришел в себя и даже самостоятельно дышал. Однако потом воину стало хуже, его снова подсоединили к аппарату дыхания. Защитника несколько раз прооперировали.

Однако 23 июля его состояние резко ухудшилось. Воин умер около 16: 00.



Жена военного / Фото Кати Нехорошевой

У защитника осталась семья

Волонтер Светлана Сидоренко рассказала, что у бойца остались жена с двумя детьми и ребенок от первого брака.

К слову, когда мужчину ранили, в Харьковский госпиталь из Херсонщины приехала его жена.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.



Семья военного / Фото Светланы Сидоренко

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