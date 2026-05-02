"Госпитальеры" наняли аудиторов для проверки своих сборов: что показал мониторинг

Волонтерский медицинский батальон "Госпитальеры" инициировал независимую проверку своих финансовых сборов. Решение приняли после обвинений в якобы непрозрачном использовании донатов.

Аудит проводит международная компания, которая уже проверила первый большой сбор и не обнаружила нарушений. Об этом Зинкевич сказала на брифинге в Украинском кризисном медиацентре 1 мая.

Что известно о проверке сборов батальона?

Руководитель волонтерского медицинского батальона Госпитальеры Яна Зинкевич сообщила о начале масштабного независимого аудита всех благотворительных сборов организации. Такое решение приняли после волны публичных обвинений в непрозрачности использования донатов.

Для проверки привлекли аудиторскую компанию Kreston Ukraine, которая уже завершила аудит первой программы – большого сбора на создание новой базы "Госпитальеры". По словам исполнительного директора компании, результаты проверки подтвердили корректность ведения учета и целевое использование собранных средств.

Аудиторы отметили, что финансовые операции по этому проекту были задокументированы должным образом, а средства направлялись исключительно на заявленные нужды. В ближайшие месяцы планируется проверить все другие сборы организации за предыдущий период, после чего полные результаты обнародуют публично.

Яна Зинкевич также подробно объяснила структуру одного из ключевых сборов – на новую базу организации после потери предыдущей в Павлограде. Общая сумма сбора достигала десятков миллионов гривен и проходила через официальные счета и профильные общественные организации.

По ее словам, средства направлялись на приобретение и обустройство помещения, разработку проектной документации и технические решения. Общая стоимость сделки вместе с налогами, нотариальными расходами и проектными работами составила более 17 миллионов гривен.

Отдельно Зинкевич объявила о новом сборе на дальнейшее развитие базы.

"Теперь наша задача – сделать базу полностью автономной и независимой от внешних обстоятельств. Поэтому я объявила новый сбор на 20 миллионов гривен на часть оплат необходимых проектов и их выполнение. Они будут потрачены на скважины, канализацию, горячее и холодное водоснабжение, электричество, генераторы, солнечные панели, благоустройство территории и прочее. Это стратегическая инвестиция в будущее "Госпитальеров". От этого зависит, сможем ли мы продолжать спасать жизни дальше. Также в планах создать на новой базе реабилитационный центр", – сказала Зинкевич.

В организации отмечают, что аудит имеет целью повысить уровень доверия к волонтерским сборам и продемонстрировать открытость финансовых процессов в работе батальона.

Что известно о махинациях, в которых подозревали батальон?

Вокруг волонтерского медицинского батальона "Госпитальеры" разгорелся новый скандал, связанный с подозрениями в якобы непрозрачном использовании донатов. В социальных сетях пользователи начали распространять предположения относительно движения средств, собранных во время благотворительных сборов.

В частности, речь идет о различных платформах и счета, через которые осуществлялись сборы, включая банковские "банки" и другие финансовые инструменты. В сети также появились заявления о том, что с некоторых счетов средства могли сниматься сразу после накопления значительных сумм, однако официальных подтверждений этим утверждениям нет.

Отдельно обсуждается вопрос криптокошельков, которые ранее использовались для сбора пожертвований. Пользователи соцсетей предполагают возможные большие суммы поступлений, однако эти данные не были официально подтверждены или задокументированы в публичном пространстве.

Также в публикациях упоминается, что структура организации может включать несколько юридических лиц в разных юрисдикциях.

Как отреагировали на это в Верховной Раде?

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования выступил с заявлением относительно ситуации вокруг батальона "Госпитальеры", который недавно оказался в центре публичных обвинений в якобы финансовых злоупотреблениях.

В парламенте отметили, что подобные утверждения не могут распространяться без официально подтвержденных фактов и объективного расследования. Депутаты подчеркнули, что публичные обвинения без доказательной базы могут нанести ущерб репутации волонтеров, которые с 2014 года помогают спасать жизни украинских военных.

В заявлении также отмечается, что задержки в финансовой отчетности могут быть связаны со сложностью работы подразделений, которые действуют в зоне боевых действий и работают в тяжелых логистических условиях.