Аудит проводить міжнародна компанія, яка вже перевірила перший великий збір і не виявила порушень. Про це Зінкевич сказала на брифінгу в Українському кризовому медіацентрі 1 травня.

Що відомо про перевірку зборів батальйону?

Керівниця волонтерського медичного батальйону Госпітальєри Яна Зінкевич повідомила про початок масштабного незалежного аудиту всіх благодійних зборів організації. Таке рішення ухвалили після хвилі публічних звинувачень у непрозорості використання донатів.

Для перевірки залучили аудиторську компанію Kreston Ukraine, яка вже завершила аудит першої програми – великого збору на створення нової бази "Госпітальєрі". За словами виконавчого директора компанії, результати перевірки підтвердили коректність ведення обліку та цільове використання зібраних коштів.

Аудитори наголосили, що фінансові операції за цим проєктом були задокументовані належним чином, а кошти спрямовувалися виключно на заявлені потреби. У найближчі місяці планується перевірити всі інші збори організації за попередній період, після чого повні результати оприлюднять публічно.

Яна Зінкевич також детально пояснила структуру одного з ключових зборів – на нову базу організації після втрати попередньої у Павлограді. Загальна сума збору сягала десятків мільйонів гривень і проходила через офіційні рахунки та профільні громадські організації.

За її словами, кошти спрямовувалися на придбання та облаштування приміщення, розробку проєктної документації та технічні рішення. Загальна вартість угоди разом із податками, нотаріальними витратами та проєктними роботами склала понад 17 мільйонів гривень.

Окремо Зінкевич оголосила про новий збір на подальший розвиток бази.

"Тепер наше завдання – зробити базу повністю автономною та незалежною від зовнішніх обставин. Тому я оголосила новий збір на 20 мільйонів гривень на частину оплат необхідних проєктів та їхнє виконання. Вони будуть витрачені на свердловини, каналізацію, гаряче та холодне водопостачання, електрику, генератори, сонячні панелі, благоустрій території та інше. Це стратегічна інвестиція в майбутнє "Госпітальєрів". Від цього залежить, чи зможемо ми продовжувати рятувати життя далі. Також у планах створити на новій базі реабілітаційний центр", – сказала Зінкевич.

В організації наголошують, що аудит має на меті підвищити рівень довіри до волонтерських зборів і продемонструвати відкритість фінансових процесів у роботі батальйону.

Що відомо про махінації, у яких підозрювали батальйон?

Навколо волонтерського медичного батальйону "Госпітальєри" спалахнув новий скандал, пов’язаний із підозрами у нібито непрозорому використанні донатів. У соціальних мережах користувачі почали поширювати припущення щодо руху коштів, зібраних під час благодійних зборів.

Зокрема, йдеться про різні платформи та рахунки, через які здійснювалися збори, включно з банківськими "банками" та іншими фінансовими інструментами. У мережі також з’явилися заяви про те, що з деяких рахунків кошти могли зніматися одразу після накопичення значних сум, однак офіційних підтверджень цим твердженням немає.

Окремо обговорюється питання криптогаманців, які раніше використовувалися для збору пожертв. Користувачі соцмереж припускають можливі великі суми надходжень, однак ці дані не були офіційно підтверджені або задокументовані в публічному просторі.

Також у публікаціях згадується, що структура організації може включати кілька юридичних осіб у різних юрисдикціях.

Як відреагували на це у Верховній Раді?

Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування виступив із заявою щодо ситуації навколо батальйону "Госпітальєри", який нещодавно опинився в центрі публічних звинувачень у нібито фінансових зловживаннях.

У парламенті наголосили, що подібні твердження не можуть поширюватися без офіційно підтверджених фактів та об’єктивного розслідування. Депутати підкреслили, що публічні звинувачення без доказової бази можуть завдати шкоди репутації волонтерів, які з 2014 року допомагають рятувати життя українських військових.

У заяві також зазначається, що затримки у фінансовій звітності можуть бути пов’язані зі складністю роботи підрозділів, які діють у зоні бойових дій та працюють у важких логістичних умовах.