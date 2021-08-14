Госпитализировали с ожогами: на Николаевщине пенсионерка устроила пожар в селе
14 августа 2021 , 19:13Читати новину українською
Источник:ГСЧС Украины
В Николаевской области женщина 1958 года рождения жгла мусор и кустарники. В то же время огонь перекинулся на сухостой.
Инцидент произошел в селе Прибужье Прибужской объединенной территориальной общины Вознесенского района.
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Женщину госпитализировали с сильными ожогами тела и дыхательных путей. Пламя потушили ее односельчане собственными силами. Подразделения спасателей привлекать не пришлось.
Пресс-служба ГСЧС сообщила, что в течение 13 августа на территории области зафиксировали 19 пожаров. ГОрели: сухая трава, кустарники, мусор, солома и пожнивные остатки. Всего огонь охватил площадь более 38 гектаров.
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